Andersen Consulting espande la piattaforma aggiungendo il gruppo di consulenza australiano Liberty IT

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza ulteriormente le sue capacità di trasformazione digitale grazie a Liberty IT, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la trasformazione digitale aziendale nel campo dei servizi finanziari.

Fondata nel 2016 e con sede in Australia, Liberty IT è specializzata in consulenze tecnologiche per società di servizi finanziari di primo livello come banche, società di gestione patrimoniale e borse. Vanta una solida reputazione e competenze riconosciute nell’ammodernamento di sistemi bancari, nel segmento dei pagamenti, dei dati e del digitale con un forte focus in molteplici campi – implementazione di soluzioni native sul cloud, integrazione di sistemi, migrazione dei dati, ingegneria, DevOps e IA nonché fusioni e integrazioni aziendali. Collabora con i clienti per realizzare piattaforme alla scala necessaria, dare impulso all’efficienza operativa, ottimizzare la performance, ridurre al minimo i costi, massimizzare le probabilità di attuazione dei progetti e accelerare le iniziative di trasformazione digitale.

“La collaborazione con Andersen Consulting ci consentirà di dimensionare opportunamente il nostro impatto e offrire valore ancora maggiore ai clienti che stanno gestendo una trasformazione tecnologica – particolarmente nei settori bancario e finanziario”, spiega John Dimitropoulos, amministratore delegato Liberty IT. “La nostra conoscenza del settore, in combinazione con il forte focus sulla tecnologia e una comprensione approfondita della cultura australiana, ci ha permesso di mantenere un vantaggio competitivo nel mercato. Insieme, grazie alle risorse globali di Andersen Consulting, ci troviamo nella posizione adatta per offrire soluzioni complete e di alto impatto a livello globale”.

Aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen: “La reputazione di cui gode Liberty IT e la sua attenzione al successo a lungo termine dei clienti si allineano con i nostri valori. Questa collaborazione rafforzerà la nostra capacità di sviluppare soluzioni per la trasformazione basate sulla tecnologia, offrendo ai clienti un approccio integrato che riunisce strategia commerciale, dati approfonditi a fini operativi e attuazione tecnica all’avanguardia”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità universale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire