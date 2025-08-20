Blue Yonder acquisisce Optoro per trasformare ulteriormente la gestione dei resi e ampliare le capacità

L'acquisizione strategica dell'azienda tecnologica con sede negli USA migliorerà le capacità di elaborazione dei resi in magazzino e in-store di Blue Yonder, offrendo una soluzione completa di gestione dei resi

WASHINGTON e DALLAS: I resi dei prodotti creano un momento di attrito nell'esperienza dei clienti, hanno un impatto negativo sui margini di profitto delle aziende e si traducono in notevoli inefficienze nell'utilizzo degli stock lungo l'intera supply chain. Al fine di contrastare tali sfide, Blue Yonder, il leader mondiale nella trasformazione della supply chain digitale end-to-end, ha annunciato oggi l'acquisizione di Optoro, Inc., un fornitore leader di tecnologia per i resi, al fine di migliorare le proprie capacità di gestione dei resi, offrendo una soluzione più solida e completa.

L'elaborazione dei resi sia in magazzino che in-store rappresenta una fase complessa del ciclo di vita dei resi, considerando nello specifico che resi per un valore di 9.5 miliardi di sterline finscono nelle discariche.

Fonte: Business Wire