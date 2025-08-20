Kioxia realizza con successo il prototipo di un modulo di memoria flash ad alta capacità da 5 TB e con larghezza di banda elevata da 64 GB/s

L'elaborazione IA avanzata sull'edge promuoverà la trasformazione intelligente delle industrie

TOKYO: Kioxia Corporation, leader mondiale nel settore delle soluzioni di memoria, ha sviluppato con successo il prototipo di un modulo di memoria flash a grande capacità e a larghezza di banda elevata, essenziale per i modelli di intelligenza artificiale (IA) su larga scala. Questo traguardo è stato raggiunto nell'ambito del progetto "Post-5G Information and Communication Systems Infrastructure Enhancement R&D Project (JPNP20017)", commissionato dalla New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), l'agenzia nazionale giapponese di ricerca e sviluppo. Questo modulo di memoria presenta un'ampia capacità di cinque terabyte (TB) e un'elevata larghezza di banda pari a 64 gigabyte al secondo (GB/s).

Fonte: Business Wire