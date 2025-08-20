▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
DriveWealth nomina il nuovo CEO, Naureen Hassan

DriveWealth, un'importante piattaforma di tecnologia finanziaria che offre il brokeraggio come servizio, ha annunciato la nomina di Naureen Hassan a CEO (Chief Executive Officer) globale. Hassan fa se...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/08/2025

La prestigiosa dirigente dei servizi finanziari, nonché ex-presidente di UBS Americas dirigerà la prossima fase di crescita e innovazione di DriveWealth

NEW YORK: DriveWealth, un'importante piattaforma di tecnologia finanziaria che offre il brokeraggio come servizio, ha annunciato la nomina di Naureen Hassan a CEO (Chief Executive Officer) globale. Hassan fa seguito a Michael Blaugrund, che si ritira dal ruolo di CEO per accettare una funzione recentemente creata presso ICE (Intercontinental Exchange).

Hassan entra a far parte di DriveWealth con decenni di profonde competenze nell'innovazione digitale e dei prodotti, nell'eccellenza operativa e nella gestione normativa in tutta la gestione bancaria e patrimoniale globale. La neo CEO guiderà le operazioni dell'azienda, dirigendone la crescita e l'espansione costanti nei mercati e contribuendo a soddisfare la mission di DriveWealth di democratizzare gli investimenti in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



