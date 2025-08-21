▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NIPPON KINZOKU: nuovo lancio dell’acciaio inossidabile “STA Finish” per incisioni ad alta precisione come un “Eco-Product”

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (sede centrale: Minato-ku, Tokyo) annuncia il lancio del suo quarto prodotto della serie ecologica “Eco-Product”: l’acciaio inossidabile con finitura STA (Special Tensio...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

Business Wire

Lavorazioni di precisione grazie all’eliminazione delle deformazioni da incisione e alla riduzione delle dimensioni dei grani

TOKYO: NIPPON KINZOKU CO., LTD. (sede centrale: Minato-ku, Tokyo) annuncia il lancio del suo quarto prodotto della serie ecologica “Eco-Product”: l’acciaio inossidabile con finitura STA (Special Tension Annealing), che elimina le deformazioni e riduce le dimensioni dei grani cristallini per incisioni ad alta definizione.

Nel processo di incisione e, in particolare, a mezza incisione, la deformazione del materiale elastico rappresenta un problema. La finitura STA la riduce notevolmente, migliorando in misura significativo la stabilità dimensionale.

Inoltre, per rispondere alla crescente richiesta di superfici incise più lisce, abbiamo ottenuto grani cristallini più fini.

Fonte: Business Wire



