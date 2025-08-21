Gli sviluppatori di giochi ora possono ottenere la visibilità dei parametri LTV e ROAS completa grazie alla nuova integrazione S2S per dispositivi mobili del Web Shop di Xsolla, gestita da Adjust

La nuova integrazione connette gli acquisti effettuati su dispositivi mobili e web per offrire una misurazione LTV e ROAS effettiva per gli sviluppatori di giochi che utilizzano il Web Shop di Xsolla

LOS ANGELES & PALO ALTO, California: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato una nuova integrazione Server-to-Server (S2S) orientata ai dispositivi mobili con Adjust, il leader globale nel settore delle misurazioni e delle analisi per dispositivi mobili. Questa partnership strategica dota gil sviluppatori di giochi per dispositivi mobili di capacità di tracciamento precise delle prestazioni tra piattaforme, colmando il divario tra gli sforzi di marketing per dispositivi mobili e gli acquisti effettuati tramite il Web Shop di Xsolla.

Considerato il numero sempre crescente di sviluppatori che si rivolgono ai negozi online per monetizzare direttamente dai consumatori oltre che nei tradizionali app store, misurare il valore complessivo di queste transazioni fuori piattaforma diventa una sfida fondamentale. Gli sviluppatori possono ora ottenere un quadro completo delle prestazioni delle loro campagne grazie alla nuova integrazione S2S di Xsolla con Adjust, che consente un'attribuzione accurata degli acquisti effettuati nel Web Shop e degli eventi in-app. Questa connessione fluida fornisce una visione olistica dell'efficacia delle campagne, del ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) e del valore lifetime (LTV), consentendo agli sviluppatori di ottimizzare le prestazioni e massimizzare i ricavi a lungo termine.

L'integrazione S2S del Web Shop di Xsolla + Adjust consente agli sviluppatori di:

Tenere traccia precisamente degli acquisti effettuati sul Web Shop come parte del percorso dell'utente di dispositivi mobili

Attribuire entrate tra campagne di acquisizione e re-engagement

Comprendere appieno i parametri LTV dalle transazioni in-app e web

Gli acquisti effettuati tramite il Web Shop di Xsolla vengono inviati ad Adjust come eventi server-to-server, quindi attribuiti alla corretta fonte di installazione mobile o campagna di re-engagement. In tal modo gli sviluppatori possono comprendere completamente le prestazioni delle loro strategie di acquisizione utenti negli app store e oltre.

"Con oltre 600 negozi online su dispositivi mobili lanciati, abbiamo constatato in prima persona la richiesta di informazioni concrete che colleghino gli acquisti online alle iniziative mobili", ha affermato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer di Xsolla. "La nostra integrazione S2S con Adjust rende possibile tale visibilità. Offre ai team di dispositivi mobili la chiarezza di cui hanno bisogno per ampliare con sicurezza le prestazioni del Web Shop di Xsolla".

"Questa collaborazione si basa sull'offrire agli sviluppatori gli strumenti per misurare il successo ogni volta che si verifica", ha dichiarato Andrey Kazakov, CEO presso Adjust. "Mediante l'integrazione con il Web Shop di Xsolla grazie a una perfetta configurazione S2S, consentiamo una visione dell'intero funnel del percorso del giocatore, dall'installazione agli acquisti su diverse piattaforme".

Per ulteriori informazioni sull'integrazione S2S per il Web Shop di Xsolla, visitare il sito: https://xsolla.blog/cross-platform-data-with-adjust-s2s-integration

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Adjust

Adjust è una piattaforma leader per analisi di marketing per dispositivi mobili, che consente ai marchi di svilupparsi grazie a misurazioni, attribuzioni e automazione avanzate. Grazie a una presenza globale e a un approccio orientato alla privacy, Adjust aiuta migliaia di aziende a comprendere qual è l'impatto delle loro campagne e a migliorare l'esperienza utente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito adjust.com

Fonte: Business Wire