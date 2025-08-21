▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Energy Vault, la turca Astor Enerji lanciano una collaborazione strategica globale con installazioni di BESS per un totale di 2 GWh e l'acquisto di 1 GW di trasformatori da Astor Enerji

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), un leader globale nelle soluzioni energetiche su scala di rete, e Astor Enerji (BIST: ASTOR), un produttore leader mondiale di trasformatori elettrici di alta...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

La collaborazione raccoglie competenze avanzate nell'accumulo dell'energia, nei trasformatori, nelle apparecchiature ad alta tensione e nel software per la gestione energetica, ottimizzando i rendimenti del progetto (IRR), riducendo il time-to-market per infrastrutture critiche come i centri dati AI

Energy Vault fornirà ad Astor Enerji 2 GWh di sistemi B-VAULT™ per i suoi progetti fotovoltaici connessi alla rete, unendo tecnologia avanzata per l'accumulo dell'energia con la piattaforma software VaultOS™ di Energy Vault per ottimizzare la realizzazione, accelerare l'esecuzione e migliorare i rendimenti complessivi sul progetto

Astor Enerji fornirà a Energy Vault oltre 1 GW di trasformatori elettrici e apparecchiature ad alta tensione, permettendo così l'accelerazione della catena di fornitura globale nella piattaforma Asset Vault di Energy Vault

WESTLAKE VILLAGE, Calif. e ISTANBUL: Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), un leader globale nelle soluzioni energetiche su scala di rete, e Astor Enerji (BIST: ASTOR), un produttore leader mondiale di trasformatori elettrici di alta qualità e di apparecchiature ad alta tensione, oggi ha annunciato la firma di un Accordo strategico globale per rafforzare le catene di fornitura globale per i sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) e accelerare la distribuzione di infrastrutture di accumulo di energia su ampia scala e l'infrastruttura di rete su più mercati.


