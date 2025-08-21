Nanoco riorganizza la divisione R&S e investe in nuove risorse tecnologiche per la prossima fase della crescita

RUNCORN, Inghilterra: Nanoco Group plc (LSE: NANO), un leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di quantum dot e altri nanomateriali dalla sua piattaforma tecnologica, annuncia la nomina di un nuovo Direttore della tecnologia, assieme ai nuovi investimenti nlla sua riorganizzazione di R&S, in concomitanza con il prossimo pensionamento del suo fondatore e CTO.

Le dimissioni del Dott. Nigel Pickett

Il Dott. Nigel Pickett, fondatore, CTO e membro del CdA di Nanoco, ha annunciato le sue imminenti dimissioni, a partire dal 19 agosto 2025. Nei prossimi sei mesi, il Dott. Pickett si concentrerà su iniziative tecnologiche a lungo termine, passando a un ruolo di consulenza a partire dal febbraio 2026.

Fonte: Business Wire