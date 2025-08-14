▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Interactive Brokers lancia lo strumento Connections per la scoperta più intelligente di investimenti

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatico globale, oggi ha annunciato il lancio di Connections, un nuovo e potente strumento che aiuta gli investitori a scoprire idee di tra...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

Una nuova funzionalità che aiuta gli investitori ad esplorare prodotti, strategie e temi di mercato connessi con maggiore chiarezza

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatico globale, oggi ha annunciato il lancio di Connections, un nuovo e potente strumento che aiuta gli investitori a scoprire idee di trading e valutare opportunità di investimento evidenziando le idee di investimento connesse in tutto il mercato globale. Realizzata direttamente nella piattaforma IBKR, Connections consente agli utenti di esplorare azioni, ETF, opzioni, indicatori economici e altri prodotti associati da un'unica postazione centralizzata.

Poiché Interactive Brokers offre accesso a una delle più vaste selezioni di prodotti globali nel settore, Connections può scoprire un'ampia serie di prodotti correlati.

Fonte: Business Wire



