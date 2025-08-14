▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Andersen Consulting collabora con la società di consulenza e analisi di mercato Ventures

Andersen Consulting annuncia la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Ventures, un'azienda leader di consulenza e business intelligence con sede nel Medio Oriente, con l'obiettivo di pote...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

Business Wire

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting annuncia la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Ventures, un'azienda leader di consulenza e business intelligence con sede nel Medio Oriente, con l'obiettivo di potenziare le sue capacità di analisi di mercato, consulenza economica e previsioni di settore in ambiti chiave.

Fondata nel 2002, Ventures offre servizi completi nei settori di consulenza, indagini di mercato e business intelligence attraverso i propri dipartimenti: Ventures Onsite, Ventures Connect e Market Research. L'azienda integra una profonda conoscenza regionale con strumenti di analisi avanzata a supporto di decisioni strategiche per governi, sviluppatori, fornitori e investitori. Ventures è un'azienda specializzata nei settori edile, di petrolio e gas e pubblico e si rivolge a società quotate in borsa, agenzie locali e multinazionali.

"La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di ampliare le nostre capacita globali, di migliorare la nostra offerta di servizi e di offrire una prospettiva più globale ai nostri clienti", ha dichiarato Ahmad Khabra, CEO di Ventures. "Siamo ora in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni attraverso la piattaforma globale di Andersen Consulting. Si tratta di un'opportunità esaltante di crescita e di capacità di offrire un valore maggiore ai nostri clienti."

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "Ventures vanta una comprovata esperienza nell'offrire consulenza strategica e soluzioni di intelligence critica ai propri clienti. Questa collaborazione segna un ulteriore passo dell'espansione continua di Andersen Consulting, e offrirà ai clienti un servizio senza problemi e una profonda conoscenza transfrontaliera del settore."

Andersen Consulting è uno studio di consulenza globale che fornisce una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale, alla trasformazione aziendale, tecnologica e dell'IA, nonché soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello e competenze in materia fiscale, legale, di valutazione e di mobilità globale su una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 località attraverso le società membro e collaboranti. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza tramite le società membro e quelle con cui collabora in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.