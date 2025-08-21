Zed raccoglie 32 milioni di dollari in un finanziamento di Serie B condotto da Sequoia per scalare la visione della codifica dell'AI collaborativa

BOULDER, Colo.: Zed Industries, creatore dell'editore open-source ad alte prestazioni Zed, oggi ha annunciato di aver raccolto 32 milioni di dollari in un finanziamento di Serie B condotto da Sequoia Capital, portando ad oltre 42 milioni di dollari il finanziamento totale. L'investimento accelererà lo sviluppo di nuove capacità che rendono possibile la collaborazione in tempo reale tra sviluppatori e agenti AI dirttamente all'interno del codice.

Codificazione contestuale e collaborativa per l'era dell'AI

Zed sta realizzando conversazioni contestuali persistenti legate direttamente al codice. A differenza di Git, che consente la collaborazione attraverso ordini e divisioni ma lascia che gli sviluppatori lavorino in autonomia tra gli ordini, l'approccio di Zed cattura le discussioni e le decisioni in corso in tempo reale utilizzando permalink a livello di carattere alimentati tipi di dati replicati privi di conflitto (CRDTs).

Fonte: Business Wire