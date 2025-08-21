MultiBank Group annuncia il riacquisto e la distruzione di $MBG, oltre a un fatturato di 209 milioni di dollari nel primo semestre

HONG KONG: MultiBank Group, il maggior istituto mondiale di derivati finanziari, ha annunciato un programma strategico di riacquisto e distruzione ("buyback and burn") del suo Utility Token $MBG. Supportato dai solidi risultati del primo semestre del 2025, con un fatturato da 209 milioni di dollari USA (+20% su base annua) e un utile di 170 milioni di dollari, il programma nasce per migliorare la rarità dell'asset e stimolarne il valore a lungo termine, a favore dei detentori del token $MBG.

Dal debutto di $MBG, avvenuto il 22 luglio su MultiBank.io, MEXC, Gate.io e Uniswap, il suo prezzo di quotazione è aumentato di sette volte e l'asset si è rapidamente affermato come uno dei token più seguiti a livello globale.

In base ai termini del programma, $MBG sarà riacquistato sul mercato aperto e rimosso permanentemente dalla circolazione.

Fonte: Business Wire