▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

MultiBank Group annuncia il riacquisto e la distruzione di $MBG, oltre a un fatturato di 209 milioni di dollari nel primo semestre

MultiBank Group, il maggior istituto mondiale di derivati finanziari, ha annunciato un programma strategico di riacquisto e distruzione ("buyback and burn") del suo Utility Token $MBG. Supportato dai ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

Business Wire

HONG KONG: MultiBank Group, il maggior istituto mondiale di derivati finanziari, ha annunciato un programma strategico di riacquisto e distruzione ("buyback and burn") del suo Utility Token $MBG. Supportato dai solidi risultati del primo semestre del 2025, con un fatturato da 209 milioni di dollari USA (+20% su base annua) e un utile di 170 milioni di dollari, il programma nasce per migliorare la rarità dell'asset e stimolarne il valore a lungo termine, a favore dei detentori del token $MBG.

Dal debutto di $MBG, avvenuto il 22 luglio su MultiBank.io, MEXC, Gate.io e Uniswap, il suo prezzo di quotazione è aumentato di sette volte e l'asset si è rapidamente affermato come uno dei token più seguiti a livello globale.

In base ai termini del programma, $MBG sarà riacquistato sul mercato aperto e rimosso permanentemente dalla circolazione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.