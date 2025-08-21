▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aspect nomina Elizabeth Del Ferro come Chief Growth Officer per dare impulso alla crescita e all'esecuzione del go-to-market

Aspect, leader nel settore dell'ottimizzazione della forza lavoro e dell'intelligence, ha annunciato la nomina di Elizabeth Del Ferro al ruolo di Chief Growth Officer (CGO). Del Ferro guiderà le vend...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

La leader nel settore SaaS enterprise supervisionerà le vendite globali e le operazioni go-to-market mentre Aspect si dedicherà all'espansione dell'ottimizzazione della forza lavoro e dell'intelligence

BOULDER, Colorado: Aspect, leader nel settore dell'ottimizzazione della forza lavoro e dell'intelligence, ha annunciato la nomina di Elizabeth Del Ferro al ruolo di Chief Growth Officer (CGO). Del Ferro guiderà le vendite globali di Aspect, le operazioni GTM e gli ambiti di customer success e dei servizi ai clienti, promuovendo la missione dell'azienda di dotare la forza lavoro in prima linea di tecnologia intuitiva e intelligente. Del Ferro si incaricherà inoltre di ridefinire la strategia di crescita internazionale, di canale e di segmento di Aspect, generando nuovi flussi di entrate e rafforzando la presenza globale dell'azienda.


Fonte: Business Wire



