Aspect nomina Elizabeth Del Ferro come Chief Growth Officer per dare impulso alla crescita e all'esecuzione del go-to-market

La leader nel settore SaaS enterprise supervisionerà le vendite globali e le operazioni go-to-market mentre Aspect si dedicherà all'espansione dell'ottimizzazione della forza lavoro e dell'intelligence

BOULDER, Colorado: Aspect, leader nel settore dell'ottimizzazione della forza lavoro e dell'intelligence, ha annunciato la nomina di Elizabeth Del Ferro al ruolo di Chief Growth Officer (CGO). Del Ferro guiderà le vendite globali di Aspect, le operazioni GTM e gli ambiti di customer success e dei servizi ai clienti, promuovendo la missione dell'azienda di dotare la forza lavoro in prima linea di tecnologia intuitiva e intelligente. Del Ferro si incaricherà inoltre di ridefinire la strategia di crescita internazionale, di canale e di segmento di Aspect, generando nuovi flussi di entrate e rafforzando la presenza globale dell'azienda.

Fonte: Business Wire