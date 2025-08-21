Un report di KnowBe4 rivela come il settore finanziario globale stia affrontando un'ondata senza precedenti di minacce informatiche

Dalla ricerca emerge che gli istituti finanziari stanno registrando attacchi informatici in quantità fino a 300 volte superiori rispetto ad altri settori, e i grandi gruppi bancari segnalano che il 45% dei dipendenti è soggetto ad attacchi di phishing

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, la piattaforma di sicurezza informatica nota a livello mondiale che affronta in modo completo la gestione dei rischi umani, ha pubblicato la sua ultima ricerca, "Financial Sector Threats Report", in cui espone dati essenziali relativi all'intensificazione della crisi della sicurezza informatica che il settore finanziario globale sta affrontando. Dal report emerge come gli istituti finanziari stiano affrontando una tempesta perfetta di attacchi potenziati dall'IA, furto di credenziali e vulnerabilità della supply chain, che creano rischi sistemici per il settore finanziario globale.

La ricerca rivela che quasi tutte (97%) le principali banche statunitensi hanno sofferto violazioni da terze parti nel 2024, mentre le intrusioni mirate nei confronti degli istituti finanziari sono aumentate del 109% su base annua.

Fonte: Business Wire