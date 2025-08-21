Wipro acquisisce la business unit Digital Transformation Solutions (DTS) di HARMAN, rafforzando gli aspetti di innovazione tecnica ed eccellenza di R&S

L'acquisizione amplia l'offerta e le capacità di servizi di ricerca e sviluppo ingegneristici di Wipro, migliorando gli aspetti di ingegneria digitale gestita dall'IA e ingegneria dei dispositivi, inclusi i processi da progettazione a produzione, negli ambiti tecnologico, industriale, aerospaziale, sanitario e dei consumatori

EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nel settore dei servizi tecnologici e della consulenza basati sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione della business unit Digital Transformation Solutions (DTS) di HARMAN, un'azienda di Samsung, con una transazione che consentirà a Wipro di accelerare la propria missione di offrire servizi di prossima generazione nell'ambito di ricerca e sviluppo ingengeristici (ER&D).

Come parte dell'accordo, oltre 5.600 dipendenti della BU DTS passeranno a Wipro alla conclusione della transazione, tra cui membri chiave della dirigenza nelle Americhe, in Europa e in Asia.

Fonte: Business Wire