Andersen Consulting espande la propria presenza grazie alla collaborazione con Ignis

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting approfondisce ulteriormente le proprie capacità strategiche tramite la collaborazione con Ignis, agenzia leader nel settore dei media, e consolida il proprio impegno per la fornitura di soluzioni all'insegna della semplicità destinate ai clienti internazionali.

Fondata a Buenos Aires, Ignis è famosa perché aiuta le organizzazioni a realizzare e raggiungere i propri obiettivi di branding. Grazie all'esperienza maturata nelle strategie di comunicazione marketing, nelle ricerche di mercato, nella pianificazione e nell'acquisto nel settore dei media, oltre che nel marketing digitale, l'azienda collabora con aziende di comparti come quello bancario, assicurativo e alimentare in tutta l'America Latina per promuovere la crescita del brand, il coinvolgimento dei clienti e i risultati aziendali misurabili.

"Abbiamo creato Ignis all'insegna dello spirito imprenditoriale e con un pensiero coraggioso; questa collaborazione consolida la nostra portata globale e le risorse per continuare a realizzare questa visione", ha dichiarato Alejandro Terzi, presidente e fondatore di Ignis. "È una partnership che apre nuove porte all'innovazione, promuove la nostra capacità di affrontare sfide più ambiziose e, in definitiva, ci consente di proporre ai clienti soluzioni persino migliori".

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto: "Ignis apporta un'approfondita conoscenza del mercato latinoamericano, un team dirigenziale d'eccellenza e una forte esperienza in termini di risultati. L'arrivo di questa azienda rafforza la nostra crescita strategica nei principali mercati internazionali, mentre continuiamo a sviluppare la nostra piattaforma di consulenza globale".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi che comprende strategia aziendale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione AI, oltre a soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global e offre una competenza impareggiabile nell'ambito di consulenza, fiscalità, questioni legali, valutazioni, mobilità globale, oltre a competenza nel settore advisory tramite una piattaforma globale che si avvale di oltre 20.000 professionisti e presente in più di 500 sedi attraverso le aziende associate e quelle con cui collabora. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza tramite le aziende associate e quelle con cui collabora in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire