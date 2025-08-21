▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Verb Technology annuncia la disponibilità di 780 milioni di dollari di asset per portare avanti la sua strategia di tesoreria in TON

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

LAS VEGAS: Verb Technology Company, Inc. (Nasdaq: VERB), che sarà presto rinominata Ton Strategy Company (la “Società”), oggi ha annunciato di detenere asset di tesoreria per oltre 780 milioni di dollari, di cui 713 milioni di dollari in Toncoin ($TON), la criptovaluta nativa della blockchain The Open Network (“TON”), e 67 milioni di dollari in liquidità. Si tratta di un traguardo importante nell’attuazione della strategia di tesoreria in $TON già comunicata dalla Società.

L’annuncio odierno segue la chiusura, lo scorso 8 agosto, di un collocamento privato da 558 milioni di dollari a cui hanno aderito oltre 110 investitori istituzionali e con vaste competenze nel settore delle criptovalute. La Società ha destinato la maggior parte dei proventi di questa operazione all’acquisto di $TON come principale asset di riserva di tesoreria.

