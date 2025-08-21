L&T Technology Services lancia PLxAI, il framework di GenAI proprietaria per accelerare lo sviluppo dei prodotti

PLxAI accelera lo sviluppo di prodotti nelle diverse fasi del ciclo di vita; la sua versatile architettura la rende adattabile al processo PDLC integrato e di software

BANGALORE, India: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ha annunciato il lancio di PLxAI, il framework basato sulla GenAI proprietaria dell'azienda per accelerare il ciclo di vita di sviluppo dei prodotti per i suoi clienti globali negli ambiti di mobilità, sostenibilità e tecnologia. Sviluppato da PMI dotate di vasta esperienza in ambito PDLC, il framework si avvale di un combinazione di IA generativa e IA tradizionale per offrire un unico punto di riferimento per sviluppare soluzioni scalabili e riutilizzabili in tutte le fasi del processo PDLC, che spaziano dalla progettazione concettuale all'assistenza post-vendita.

Fonte: Business Wire