Elemental Machines presenta una piattaforma di Business Intelligence flessibile e multilivello per aumentare il volume delle informazioni sui dati di laboratorio

CAMBRIDGE, Massachusetts: Elemental Machines, pioniere nell'intelligence operativa di laboratorio delle scienze della vita, annuncia il lancio della sua nuova piattaforma di business intelligence (BI), una soluzione di analisi dei dati multilivello creata per fornire ai laboratori informazioni fruibili in ogni fase del percorso dei dati.

Con il continuo aumento del volume e della complessità dei dati generati in laboratorio, è diventato essenziale disporre di piattaforme di analisi scalabili e personalizzabili. Le nuove offerte BI di Elemental Machines rispondono direttamente a questa esigenza. Gli utenti possono trasformare milioni di punti dati in informazioni chiare e significative che vanno dalle singole letture delle apparecchiature ai trend delle performance a livello aziendale.

Fonte: Business Wire