Esri pubblica una nuova guida per creare applicazioni di mappe efficaci con straordinari effetti visivi

Esri, il leader globale nell'intelligenza della localizzazione, ha pubblicato le 20 competenze di base più importanti per creare esperienze ArcGIS. Questo nuovo libro guida gli utenti, sia principian...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 21/08/2025

Istruzioni chiare e lezioni step-by-step rendono la creazione dell'app GIS facile e accessibile

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nell'intelligenza della localizzazione, ha pubblicato le 20 competenze di base più importanti per creare esperienze ArcGIS. Questo nuovo libro guida gli utenti, sia principianti che esperti, nel processo della creazione di applicazioni visivamente straordinarie e altamente funzionali. Capitoli brevi, con semplici istruzioni guidano i lettori su come creare diversi tipi di applicazioni per visualizzare i dati, eseguire analisi, esplorare ambienti 3D e molto altro. Con schermate esplicative e risorse di apprendimento autogestite, ogni capitolo richiede circa 45 minuti.


