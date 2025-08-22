La nuova collezione UltraCharge di Belkin offre soluzioni di ricarica con potenza fino a 25 W, rapide e raffinate

La prima gamma al mondo di prodotti certificati Qi2 25W offre un'esperienza di ricarica wireless più veloce e più intelligente per i dispositivi di prossima generazione

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi tre nuove soluzioni di ricarica wireless certificate Qi2 25W, espandendo ulteriormente il suo portfolio premiato di prodotti per la ricarica dei dispositivi mobili. Questi nuovi prodotti sfruttano la potenza del più recente standard Qi2, offrendo una ricarica wireless con potenza fino a 25 W, la gestione della temperatura e la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi.

L'annuncio segue l'ottenimento della certificazione per molteplici prodotti secondo i criteri del nuovo protocollo Qi2 25W. Un conseguimento che segna l'intento di Belkin nel creare accessori ad alte prestazioni, rivolti verso il futuro e in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori e degli stessi dispositivi.

Tutti e tre i prodotti UltraCharge sono stati progettati rigorosamente da Belkin con la massima attenzione verso sicurezza, prestazioni e design. Grazie al supporto della ricarica wireless da 25 W, la gamma UltraCharge offre velocità di ricarica fino a 5 volte più rapide1 rispetto a quelle dei caricabatterie Qi standard. Ogni prodotto integra la nuova tecnologia di raffreddamento ChillBoost™ sviluppata da Belkin, che regola la temperatura del dispositivo per fornire una ricarica ad alta velocità sicura. I caricabatterie sono stati inoltre sottoposti alla rigorosa procedura di collaudo SmartProtect di Belkin, che include controlli di qualità per garantire sicurezza e affidabilità. La collezione UltraCharge è realizzata con l'85% di plastica riciclata e venduta in confezioni totalmente prive di plastica, in linea con il continuo impegno di Belkin nel ridurre gli sprechi e costruire prodotti in modo più responsabile.

La prima collezione al mondo di prodotti certificati Qi2 con potenza da 25 W

Dock di ricarica magnetica 3 in 1 UltraCharge Pro

Il più veloce e più avanzato della gamma UltraCharge, il dock UltraCharge Pro è progettato per gli utenti alla ricerca di accessori ad alte prestazioni e con un design raffinato e ordinato. Indipendentemente da dove lo si posiziona, su un comodino, una scrivania o un ripiano, UltraCharge Pro migliora qualsiasi spazio mantenendo i dispositivi sempre carichi, protetti e pronti per l'uso.

Caratteristiche principali:

Ricarica un iPhone dallo 0 al 50% in soli 25 minuti2 e un Apple Watch dallo 0 all'80% in 30 minuti3

Ricarica tre dispositivi nello stesso istante: iPhone, Apple Watch ed AirPods

Angolo di visualizzazione regolabile fino a 70° nella modalità ritratto o paesaggio

Base piena con aggancio magnetico per un facile posizionamento del dispositivo con una sola mano

Realizzato con materiali di qualità, inclusi una finitura cromata e una base con rivestimento morbido in silicone

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

Caricabatteria magnetico pieghevole 3 in 1 UltraCharge

Progettato con la portabilità in mente, UltraCharge 3 in 1 presenta un design pieghevole e leggero, ideale per i viaggi, e permette di ricaricare fino a tre dispositivi nello stesso istante. Ideale per i professionisti indaffarati, i viaggiatori abituali e gli amanti di soluzioni d'uso quotidiano che combinano design e alta tecnologia, UltraCharge 3 in 1 garantisce prestazioni, praticità e facilità d'utilizzo.

Caratteristiche principali:

Ricarica un iPhone dallo 0 al 50% in soli 29 minuti4

Design pieghevole e leggero, ideale per il trasporto durante i viaggi

Ricarica fino a tre dispositivi nello stesso istante: iPhone, Apple Watch ed AirPods

Angolo di visualizzazione regolabile nella modalità ritratto o paesaggio

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

Caricabatteria magnetico pieghevole 2 in 1 UltraCharge

UltraCharge 2 in 1 fornisce una ricarica wireless ultra rapida ed è dotato di una porta USB-C aggiuntiva per ricaricare un terzo dispositivo, come uno smartwatch. È ideale per chi è alla ricerca di una soluzione con massime velocità e ingombro ridotto. Dall'installazione a casa o al trasporto in una borsa, questo caricabatteria è ideale per gli spostamenti.

Caratteristiche principali:

Ricarica simultaneamente 2 dispositivi in modalità wireless e un terzo dispositivo tramite la porta USB-C da 5 W.

Il design pieghevole e leggero lo rende perfetto per i viaggi

Compatibile con dispositivi Apple e Android

Si trasforma da tappetino a supporto con angolo di visualizzazione regolabile

La confezione include un alimentatore USB-C da 45 W e un cavo da USB-C a USB-C da 1,5 metri

Alla scoperta di Qi2 25W: perché è importante

Qi2 25W è l'ultima evoluzione dello standard di ricarica wireless Qi, sviluppato dal Wireless Power Consortium. Fornisce velocità di ricarica più rapide (fino a 25 W), una maggiore efficienza energetica e una compatibilità migliorata per una più ampia gamma di dispositivi e marchi. Questo standard di prossima generazione apre il campo a una nuova era di accessori wireless che offrono una più alta potenza senza dover utilizzare cavi. I nuovi prodotti Belkin certificati Qi2 25W sono pensati per soddisfare queste esigenze, offrendo prestazioni a prova di futuro per i più recenti smartphone compatibili con la ricarica wireless più rapida.

Disponibilità

UltraCharge Pro 3 in 1 è disponibile ora per l'ordine su belkin.com, amazon.com, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 119,99 EUR.

è disponibile ora per l'ordine su belkin.com, amazon.com, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 119,99 EUR. UltraCharge 3 in 1 è disponibile ora per l'ordine su belkin.com, amazon.com, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 89,99 EUR.

è disponibile ora per l'ordine su belkin.com, amazon.com, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 89,99 EUR. UltraCharge 2 in 1 è disponibile ora per l'ordine su belkin.com, amazon.com, e rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 59,99 EUR.

Il kit multimediale può essere scaricato qui.

1 In base a test interni, la potenza di ricarica è pari a 25 W, rispetto ai caricabatterie Qi da 5 W. I risultati effettivi possono variare.

2 In base a test interni. La tecnologia Qi2 25W di Belkin permette di ricaricare un iPhone 16 (con iOS 26 o successivi) dallo 0 al 50% in 25 minuti. Il tempo di ricarica varia a seconda dei fattori ambientali; i risultati effettivi potrebbero essere diversi.

3 In base a test interni. I risultati effettivi possono variare.

4 In base a test interni. I risultati effettivi possono variare.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

