ATP e PIF annunciano ATP Tennis IQ powered by PIF, aprendo per la prima volta l'accesso all'analisi delle prestazioni per tutti i tennisti delle singolari nella classifica ATP PIF

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 23/08/2025
NEW YORK, RIYADH e LONDRA: ATP e PIF oggi annunciano il lancio di ATP Tennis IQ Powered by PIF, una piattaforma tecnologica di nuova generazione che rivoluziona il futuro del tennis consentendo un accesso migliore ai dati, alle informazioni e alle analisi avanzate delle partite.
Fonte: Business Wire