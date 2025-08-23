ATP e PIF annunciano ATP Tennis IQ powered by PIF, aprendo per la prima volta l'accesso all'analisi delle prestazioni per tutti i tennisti delle singolari nella classifica ATP PIF

ATP Tennis IQ Powered by PIF è una piattaforma tecnologica di nuova generazione che offre scouting avanzato, analisi di video e informazioni innovative sui dispositivi indossabili

La piattaforma migliorata sarà accessibile a tutti i giocatori di singolari nella classifica ATP PIF

Il lancio è uno dei progressi più importanti nel tennis, che amplia notevolmente l'accesso a dati di classe mondiale e analisi delle prestazioni

NEW YORK, RIYADH e LONDRA: ATP e PIF oggi annunciano il lancio di ATP Tennis IQ Powered by PIF, una piattaforma tecnologica di nuova generazione che rivoluziona il futuro del tennis consentendo un accesso migliore ai dati, alle informazioni e alle analisi avanzate delle partite.

Fonte: Business Wire