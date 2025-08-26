Incode entra a far parte dell'ecosistema di partner di Experian, rafforzando le soluzioni di prevenzione delle frodi

L'integrazione rafforza la piattaforma Ascend di Experian con la verifica dell'identità alimentata dall'IA per decisioni più rapide, una verifica più robusta dell'identità e un'esperienza clienti impeccabile

COSTA MESA, California: Experian ha annunciato oggi l'integrazione di Incode Technologies, Inc. ("Incode") nella Experian Ascend Platform™. Questa collaborazione consentirà una convalida dell'identità fluida, sicura ed efficiente per oltre 1.800 clienti globali in ambiti che comprendono i servizi finanziari, il settore automobilistico, sanitario e del digital marketing.

Grazie a questa partnership, il sistema di convalida avanzata dell'identità di Incode e l'analisi in tempo reale dei metadati verranno offerti come componente opzionale della suite CrossCore Document Verification di Experian in America del Nord, con la previsione di un'espansione globale. La tecnologia guidata dall'IA di Incode rafforza le soluzioni di verifica dell'identità e prevensione delle frodi di Experian mediante la verifica e la connessione di elementi di identità quali gli i documenti identificativi emessi dal governo, il riconoscimento facciale, i controlli di integrità e i metadati in tempo reale.

Fonte: Business Wire