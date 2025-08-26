Resident Evil Requiem di Requiem si aggiudica la maggior parte dei riconoscimenti con quattro premi ai Gamescom Awards 2025!

- Grande successo per la sua vivace esperienza di gioco al più grande evento europeo dedicato ai videogiochi -

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che Resident Evil Requiem si è aggiudicato la maggior parte dei premi all'evento Gamescom Awards 2025, con quattro premi in totale, annunciati in occasione di Gamescome, un evento del settore dei videogiochi tenutosi dal 20 al 24 agosto 2025 in Germania. All'evento Capcom è stata premiata inoltre come Best Lineup.

I Gamescom Awards sono uno dei principali premi per i videgiochi in Europa, in cui i vincitori vengono scelti tra i titoli esposti all'evento da una giuria composta da professionisti del settore del gaming e dalla community associata, a cui si aggiungono i voti dei giocatori.

Fonte: Business Wire