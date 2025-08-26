Thoma Bravo rileva Verint per unire le forze con Calabrio e creare così un leader dell’esperienza del cliente basata sull’IA

MINNEAPOLIS e SAN FRANCISCO: Thoma Bravo, una delle principali società d’investimenti nel settore del software, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per rilevare Verint Systems, Inc. (Nasdaq: VRNT) (“Verint”) in un’operazione interamente in contanti che attribuisce alla società un valore di 2 miliardi di dollari. L’operazione è subordinata alle normali condizioni di chiusura, incluse le autorizzazioni normative, e si prevede che sarà completata entro la fine dell’attuale anno finanziario di Verint, agli inizi del 2026. Ulteriori informazioni sull’operazione sono disponibili nella sezione Investor Relations del sito web Verint e nei documenti normativi depositati dalla società.

Al termine dell’operazione Calabrio e Verint saranno fuse in un’unica impresa, diventando una delle principali realtà nello sviluppo di soluzioni di automazione per l’esperienza del cliente (CX) nel settore di valore superiore ai 50 miliardi di dollari in cui operano. Insieme offriranno un vasto portafoglio per portare avanti le priorità cruciali delle aziende CX indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità. La combinazione creerà ulteriori opportunità per le aziende di conseguire rapidamente risultati positivi nelle interazioni con i clienti. Calabrio conferma il suo impegno a continuare a investire nei prodotti che supportano la sua base installata e i flussi operativi dei clienti.

“Insieme Calabrio e Verint offriranno una gamma potente di prodotti per accelerare una visione condivisa: offrire una piattaforma CX aperta e basata sull’IA ai clienti il cui focus è sul realizzare una solida performance. Come azienda combinata siamo nella posizione ideale per guidare il settore verso il futuro”, commenta Dave Rhodes, amministratore delegato Calabrio.

Aggiunge Mike Hoffmann, Socio presso Thoma Bravo: “Operiamo nel settore CX da molti anni e guardiamo con fiducia all’opportunità di riunire queste due società per dare ulteriore impulso all’innovazione e alla crescita in tale settore. Calabrio e Verint vantano entrambe una gamma significativa di prodotti e strategie di immissione sul mercato che rispondono alle esigenze di un’ampia parte del settore. Insieme, la nuova società risultante dalla business combination disporrà della piattaforma CX più ampia del settore, consentendo ai brand di ogni dimensione di ottenere risultati trasformativi basati sull’IA”.

Informazioni su Thoma Bravo

Thoma Bravo è uno dei maggiori investitori al mondo il cui focus è sul software, con circa 184 miliardi di dollari di asset in gestione al 31 marzo 2025. Tramite le sue strategie creditizie, di private equity e di growth equity, investe in aziende innovative e orientate alla crescita che operano nei settori software e tecnologico. Sfruttando la sua profonda conoscenza del settore e la competenza strategica e operativa, Thoma Bravo collabora con le società in portafoglio per attuare best practice operative e dare impulso a iniziative di crescita. Negli ultimi 20 anni ha rilevato o investito in circa 535 aziende per un valore complessivo di circa 275 miliardi di dollari (includendo investimenti di controllo e non di controllo). Ha sedi a Chicago, Dallas, Londra, Miami, New York e San Francisco. Per ulteriori informazioni visitarne il sito web: thomabravo.com.

Informazioni su Calabrio

Calabrio è un partner di fiducia per i principali brand globali. Fondamento digitale di un call center incentrato sul cliente, la suite Calabrio ONE per le performance della forza lavoro aiuta a valorizzare e comprendere le interazioni umane, conseguendo risultati per le aziende grazie all’ottimizzazione di ogni interazione con i clienti. Massimizziamo la performance degli agenti, superiamo le aspettative dei clienti e miglioriamo l’efficienza della forza lavoro utilizzando dati integrati, analisi basate sull’IA, funzioni per la gestione automatizzata della forza lavoro e coaching personalizzato. Solo Calabrio ONE unisce soluzioni WFO (workforce optimization), di coinvolgimento degli agenti e di business intelligence in una suite nativa sul cloud, completamente integrata e adattabile alle attività delle aziende. Calabrio, Calabrio ONE e il logo Calabrio sono marchi registrati o marchi di Calabrio, Inc. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Calabrio opera in Canada con la ragione sociale Calabrio Canada, Ltd., con sede nella British Columbia.

Fonte: Business Wire