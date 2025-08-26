Plexigrid nomina Peter Tornberg Direttore delle operazioni per guidare la crescita globale della sua intelligenza di rete e piattaforma di orchestrazione

Un dirigente di spicco nel settore dell'energia rinnovabile apporta una comprovata esperienza nello sviluppo di tecnologie emergenti in società da miliardi di euro

STOCCOLMA: Plexigrid, l'azienda di tecnologia di rete pioniera nl settore di gemelli digitali in tempo reale su base AI e orchestrazione della flessibilità per reti di distribuzione elettrica, oggi ha annunciato la nomina di Peter Tornberg a Direttore delle operazioni (Chief Operating Officer, COO).

Tornberg è riconosciuto come uno dei più importanti dirigenti europei per la crescita nel settore energetico: il neo COO ha ripetutamente trasformato le tecnologie emergenti in aziende globali.

Come Direttore commerciale e dello sviluppo presso OX2, è entrato in azienda quando questa aveva solo qualche decina di dipendenti e ne ha guidato la crescita fino a renderla uno degli sviluppatori di energia rinnovabile più importanti d'Europa. Dopo una storica IPO (offerta pubblica iniziale) da diversi miliardi di euro, la società è stata acquisita da EQT nel 2024.

Come Direttore dello sviluppo commerciale presso Vattenfall, Tornberg ha trasformato la divisione eolica dell'azienda da unità marginale al secondo generatore di flusso di cassa più grande dell'azienda, stabilendo Vattenfall come la seconda azienda eolica offshore al mondo.

In Plexigrid, Tornberg guiderà la prossima fase di crescita dell'azienda, industrializzando il prodotto, le collaborazioni, la distribuzione e le operazioni per soddisfare i ritmi della domanda degli operatori dei sistemi di distribuzione di tutto il mondo.

Il CEO Alberto Méndez ha dichiarato: “Peter possiede un'esperienza eccezionale nel trasformare le idee visionarie in aziende energetiche su scala industriale. Sotto la sua direzione, Plexigrid è pronta ad operare su scala globale e ridefinire la distribuzione elettrica”.

Il COO Peter Tornberg ha così commentato: “Dopo vent'anni di crescita esponenziale delle utenze e delle energie rinnovabili, la prossima grande sfida, l'ostacolo alla transizione energetica, è una rete progettata per un'altra era. L'aumento delle riduzioni energetiche, i ritardi delle connessioni, la congestione, l'instabilità e i blackout evidenziano le lacune esistenti tra le reti attuali e la domanda della transizione. Chi possiede la visione e la capacità tecnologica per colmare queste lacune scriverà il prossimo capitolo nella storia dell'elettricità. Con la sua piattaforma unica per l'intelligenza e la flessibilità di rete, Plexigrid è unicamente posizionata per far proprio questo. È un onore per me partecipare a questo momento decisivo e aiutare a rendere Plexigrid l'azienda che definisce la tecnologia di rete della nostra epoca”.

Informazioni su Plexigrid:

Plexigrid sta reinventando la distribuzione elettrica con un gemello digitale su base AI che raddoppia l'efficienza di rete, sblocca la flessibilità e accelera la transizione energetica.

