Le soluzioni antifrode dell'identità di Veridas ora disponibili su AWS Marketplace

BOSTON: Veridas, un leader globale nella verifica dell'identità e delle soluzioni biometriche, oggi ha annunciato che la sua piattaforma Identity Verification (IDV) è ora disponibile su Amazon Web Services (AWS) Marketplace. Questo lancio mette il pieno potere delle capacità di prevenzione delle frodi e della verifica dell'identità di Veridas nelle mani di milioni di clienti AWS in tutto il mondo, rendendo la fiducia digitale sicura a portata di clic.

A fronte dell'aumento esponenziale delle frodi di identità, con minacce da parte di identità artificiali, deepfake e attacchi a iniezione, Veridas offre una soluzione cloud-native che abbina biometrica facciale, autenticazione dei documenti su base AI e rilevamento certificato dello stato vivente. La piattaforma protegge le aziende dalle frodi, consentendo nel contempo un facile onboarding in pochi secondi.

“Attiva dal 2017, la nostra piattaforma IDV protegge già più di 300 clienti in 25 Paesi contro la frode avanzata come i deepfake e gli attacchi a iniezione digitale, con tecnologia proprietaria al 100%, copertura globale e conformità internazionale”, ha dichiarato Eduardo Azanza, CEO di Veridas. “Oggi, con AWS Marketplace, stiamo avviando una nuova era: qualsiasi azienda, ovunque nel mondo, può attivare la più potente tecnologia antifrode sul mercato in pochi secondi”.

Perché AWS Marketplace è importante per le imprese

La disponibilità di Veridas su AWS Marketplace amplia l'accesso alle sue soluzioni di verifica dell'identità, rendendo l'adozione e l'integrazione più facili per le organizzazioni. Le aziende possono semplificare l'approvvigionamento, accelerare la distribuzione e allineare i costi con accordi con AWS, affidandosi nel contempo all'infrastruttura globale di fiducia di AWS.

Una piattaforma completa e scalabile contro le frodi

La piattaforma di Veridas è stata progettata per scalare a livello globale ed è la piattaforma di fiducia scelta da oltre 300 organizzazioni in 25 Paesi, tra cui BBVA, Scotiabank, Deutsche Telekom e Masorange. Ad oggi, Veridas ha alimentato più di 500 milioni di verifiche dell'identità.

Per affrontare le sfide più urgenti di oggi nella verifica dell'identità, Veridas offre una piattaforma con comprovati punti di forza in quattro aree principali:

Difesa dalle frodi avanzata e completa: protezione contro sofisticati schemi di frode dell'identità, tra cui deepfake, attacchi a iniezione digitale e identità artificiali.

Conformità e privacy dei dati: totale allineamento agli standard globali KYC e AML. Tutti i dati biometrici e personali vengono elaborati secondo i principi GDPR, BIPA, CCPA, LFPDPPP, MBPA, AIA e DCCPA, e ospitati in infrastrutture globali certificate.

Esperienza utente senza interruzioni: flussi di verifica rapidi, intuitivi e sicuri che consentono l'onboarding digitale in pochi secondi attraverso la cattura dei documenti, il confronto con i selfie e il rilevamento dello stato vivente certificato.

Valutazioni di terze parti: tecnologia proprietaria per l'analisi biometrica e dei documenti valutata rigorosamente da NIST e iBeta, con certificazioni PAD ISO 30107-3 ai Livelli 1 e 2.

Fonte: Business Wire