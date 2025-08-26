Le soluzioni antifrode dell'identità di Veridas ora disponibili su AWS Marketplace

Veridas, un leader globale nella verifica dell'identità e delle soluzioni biometriche, oggi ha annunciato che la sua piattaforma Identity Verification (IDV) è ora disponibile su Amazon Web Services ...
BOSTON: Veridas, un leader globale nella verifica dell'identità e delle soluzioni biometriche, oggi ha annunciato che la sua piattaforma Identity Verification (IDV) è ora disponibile su Amazon Web Services (AWS) Marketplace. Questo lancio mette il pieno potere delle capacità di prevenzione delle frodi e della verifica dell'identità di Veridas nelle mani di milioni di clienti AWS in tutto il mondo, rendendo la fiducia digitale sicura a portata di clic.
A fronte dell'aumento esponenziale delle frodi di identità, con minacce da parte di identità artificiali, deepfake e attacchi a iniezione, Veridas offre una soluzione cloud-native che abbina biometrica facciale, autenticazione dei documenti su base AI e rilevamento certificato dello stato vivente. La piattaforma protegge le aziende dalle frodi, consentendo nel contempo un facile onboarding in pochi secondi.
“Attiva dal 2017, la nostra piattaforma IDV protegge già più di 300 clienti in 25 Paesi contro la frode avanzata come i deepfake e gli attacchi a iniezione digitale, con tecnologia proprietaria al 100%, copertura globale e conformità internazionale”, ha dichiarato Eduardo Azanza, CEO di Veridas. “Oggi, con AWS Marketplace, stiamo avviando una nuova era: qualsiasi azienda, ovunque nel mondo, può attivare la più potente tecnologia antifrode sul mercato in pochi secondi”.
Perché AWS Marketplace è importante per le imprese
La disponibilità di Veridas su AWS Marketplace amplia l'accesso alle sue soluzioni di verifica dell'identità, rendendo l'adozione e l'integrazione più facili per le organizzazioni. Le aziende possono semplificare l'approvvigionamento, accelerare la distribuzione e allineare i costi con accordi con AWS, affidandosi nel contempo all'infrastruttura globale di fiducia di AWS.
Una piattaforma completa e scalabile contro le frodi
La piattaforma di Veridas è stata progettata per scalare a livello globale ed è la piattaforma di fiducia scelta da oltre 300 organizzazioni in 25 Paesi, tra cui BBVA, Scotiabank, Deutsche Telekom e Masorange. Ad oggi, Veridas ha alimentato più di 500 milioni di verifiche dell'identità.
Per affrontare le sfide più urgenti di oggi nella verifica dell'identità, Veridas offre una piattaforma con comprovati punti di forza in quattro aree principali:
