NHOA Energy accoglie il Vice Premier dell'Australia Occidentale nella sua sede di Milano

Ieri, NHOA Energy ha avuto l'onore di accogliere l'On. Rita Saffioti, Vice Premier della'Australia Occidentale, Tesoriere del Ministero dei Trasporti, nonché Ministro dello sport e delle attività ri...

Pubblicato il: 26/08/2025

MILANO: Ieri, NHOA Energy ha avuto l'onore di accogliere l'On. Rita Saffioti, Vice Premier della'Australia Occidentale, Tesoriere del Ministero dei Trasporti, nonché Ministro dello sport e delle attività ricreative, nella sua sede di Milano.

La Vice Premier è stata accompagnata da una delegazione ufficiale che comprendeva Frank Paolino, Membro di Mount Lawley; Alisza Rott, Responsabile dello sviluppo commerciale presso l'ufficio degli investimenti e del commercio del Governo dell'Australia Occidentale a Francoforte; e Sheralyn Derrick, Direttrice degli investimenti presso la Commissione per il commercio e gli investimenti e il Consolato Generale dell'Australia .

