NHOA Energy accoglie il Vice Premier dell'Australia Occidentale nella sua sede di Milano

MILANO: Ieri, NHOA Energy ha avuto l'onore di accogliere l'On. Rita Saffioti, Vice Premier della'Australia Occidentale, Tesoriere del Ministero dei Trasporti, nonché Ministro dello sport e delle attività ricreative, nella sua sede di Milano.

La Vice Premier è stata accompagnata da una delegazione ufficiale che comprendeva Frank Paolino, Membro di Mount Lawley; Alisza Rott, Responsabile dello sviluppo commerciale presso l'ufficio degli investimenti e del commercio del Governo dell'Australia Occidentale a Francoforte; e Sheralyn Derrick, Direttrice degli investimenti presso la Commissione per il commercio e gli investimenti e il Consolato Generale dell'Australia .

Fonte: Business Wire