Seoul Semiconductor: Everlight condannata per aver violato la tecnologia prima al mondo

Stop alle aziende che utilizzano prodotti LED illegali

SEOUL, Corea del Sud: La Corte Suprema della Corea ha recentemente confermato una sentenza emessa da un tribunale inferiore che ha condannato l'azienda taiwanese Everlight Electronics Co., Ltd. per aver violato la Legge sulla prevenzione e la tutela di tecnologie industriali con il furto della tecnologia LED brevettata di Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890).

Everlight è stata accusata di aver corrotto tre ex-dipendenti di Seoul Semiconductor per sottrarre tecnologie fondamentali sviluppate in decenni di R&S, compresa la prima tecnologia al mondo LED No-wire di seconda generazione e tecnologie avanzate UV LED. Anche gli ex-dipendenti che hanno rivelato le tecnologie sono stati condannati alla detenzione.

Fonte: Business Wire