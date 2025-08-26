▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Seoul Semiconductor: Everlight condannata per aver violato la tecnologia prima al mondo

La Corte Suprema della Corea ha recentemente confermato una sentenza emessa da un tribunale inferiore che ha condannato l'azienda taiwanese Everlight Electronics Co., Ltd. per aver violato la Legge su...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/08/2025

Business Wire
  • Stop alle aziende che utilizzano prodotti LED illegali

 

SEOUL, Corea del Sud: La Corte Suprema della Corea ha recentemente confermato una sentenza emessa da un tribunale inferiore che ha condannato l'azienda taiwanese Everlight Electronics Co., Ltd. per aver violato la Legge sulla prevenzione e la tutela di tecnologie industriali con il furto della tecnologia LED brevettata di Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890).

Everlight è stata accusata di aver corrotto tre ex-dipendenti di Seoul Semiconductor per sottrarre tecnologie fondamentali sviluppate in decenni di R&S, compresa la prima tecnologia al mondo LED No-wire di seconda generazione e tecnologie avanzate UV LED. Anche gli ex-dipendenti che hanno rivelato le tecnologie sono stati condannati alla detenzione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.