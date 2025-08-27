Rigaku lancia sul mercato XHEMIS TX-3000, un sistema di analisi TXRF per processi avanzati relativi a semiconduttori

Rigaku Corporation, un partner globale nelle sviluppo di soluzioni relative a sistemi di analisi ai raggi X e un’impresa del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; ammin...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 27/08/2025
La leadership di Rigaku nel settore della tecnologia TXRF è alla base di un’accelerazione di 6 volte superiore nelle prestazioni dei sistemi di analisi
TOKYO: Rigaku Corporation, un partner globale nelle sviluppo di soluzioni relative a sistemi di analisi ai raggi X e un’impresa del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; amministratore delegato: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”), ha lanciato sul mercato XHEMIS (pronuncia: “ZEM-mis”) TX-3000, un sistema di riflessione totale a fluorescenza di raggi X (TXRF) che consente di analizzare tracce di contaminazione sulle superfici dei wafer nelle fasi di produzione di dispositivi a semiconduttori.
Rigaku protegge la qualità mediante la tecnologia TXRF, un settore in cui detiene una quota di mercato preponderante
L’analisi di tracce di contaminanti sulle superfici dei wafer è essenziale nella produzione di dispositivi a semiconduttori.
