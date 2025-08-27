▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Vector Capital acquisterà Showpad

Vector Capital Management, L.P., un'azienda di spicco nel settore dei capitali privati specializzata nella trasformazione degli investimenti nelle aziende tecnologiche consolidate, oggi ha annunciato ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/08/2025

Business Wire

Unirà Showpad e Bigtincan in un leader globale nel mercato dell'abilitazione dei ricavi in crescita fino a 12 miliardi di dollari nel 2030

SAN FRANCISCO: Vector Capital Management, L.P., un'azienda di spicco nel settore dei capitali privati specializzata nella trasformazione degli investimenti nelle aziende tecnologiche consolidate, oggi ha annunciato un accordo per l'acquisto di Showpad, un leader nella tecnologia AI dell'abilitazione dei ricavi con sede a Chicago e Ghent, Belgio.

I clienti di oltre 50 Paesi, tra cui Coca-Cola, Dow, DuPont, GE Healthcare, Kaiser Permanente e Schneider Electric, utilizzano Showpad per radunare i team del marketing e dei ricavi per coinvolgere gli acquirenti e aggiungere valore ad ogni interazione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.