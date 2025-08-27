Vector Capital acquisterà Showpad

Unirà Showpad e Bigtincan in un leader globale nel mercato dell'abilitazione dei ricavi in crescita fino a 12 miliardi di dollari nel 2030

SAN FRANCISCO: Vector Capital Management, L.P., un'azienda di spicco nel settore dei capitali privati specializzata nella trasformazione degli investimenti nelle aziende tecnologiche consolidate, oggi ha annunciato un accordo per l'acquisto di Showpad, un leader nella tecnologia AI dell'abilitazione dei ricavi con sede a Chicago e Ghent, Belgio.

I clienti di oltre 50 Paesi, tra cui Coca-Cola, Dow, DuPont, GE Healthcare, Kaiser Permanente e Schneider Electric, utilizzano Showpad per radunare i team del marketing e dei ricavi per coinvolgere gli acquirenti e aggiungere valore ad ogni interazione.

Fonte: Business Wire