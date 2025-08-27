Gli studenti tedeschi premiati con il 2025 Stockholm Junior Water Prize per l'innovazione dell'allarme anti alluvione

STOCCOLMA: Niklas Ruf e Jana Spiller, due studenti tedeschi, hanno ricevuto il prestigioso Stockholm Junior Water Prize 2025 per il loro lavoro sullo sviluppo di un sistema scalabile di allarme anti alluvioni per piccoli corsi d'acqua. Sua Altezza Reale la Principessa erede al trono Victoria di Svezia ha conferito il premio ai vincitori nel corso di una cerimonia svoltasi nel Palazzo Municipale di Stoccolma nell'ambito della Settimana mondiale dell'acqua a Stoccolma.

Le alluvioni sono una preoccupazione mondiale sempre più frequente, con alluvioni più frequenti e più abbondanti che colpiscono le comunità. Eppure, nei corsi d'acqua più piccoli, spesso mancano i dati in tempo reale, limitando la possibilità di allarmi precoci. In quattro anni di lavoro, Ruf e Spiller hanno creato una rete di sensori collegati a una app che offre allarmi in tempo reale sia ad esperti che al pubblico.

Fonte: Business Wire