MariaDB accelera le distribuzioni cloud, aggiunge IA agenziale e capacità serverless con l'acquisizione di SkySQL

La strategia offre soluzioni cloud e ibride flessibili per carichi di lavoro basati sull'IA

MILPITAS, California e DUBLINO: MariaDB plc ha annunciato oggi l'acquisizione di SkySQL Inc., l'azienda che ha sviluppato una piattaforma DBaaS (Database-as-a-Service) basata su IA serverless. L'acquisizione riporta il consolidato prodotto DBaaS di SkySQL nel portafoglio MariaDB. SkySQL è stato inizialmente sviluppato da MariaDB e, da quando è stato scorporato come entità indipendente nel 2023, ha notevolmente ampliato la sua offerta di prodotti. L'acquisizione di SkySQL consente a MariaDB di soddisfare le aspettative dei clienti e del mercato in termini di maggiore flessibilità e scelta di distribuzione, compresa una gamma di offerte cloud autogestite e completamente gestite.

Fonte: Business Wire