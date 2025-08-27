▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
MariaDB accelera le distribuzioni cloud, aggiunge IA agenziale e capacità serverless con l'acquisizione di SkySQL

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/08/2025

Business Wire

La strategia offre soluzioni cloud e ibride flessibili per carichi di lavoro basati sull'IA

MILPITAS, California e DUBLINO: MariaDB plc ha annunciato oggi l'acquisizione di SkySQL Inc., l'azienda che ha sviluppato una piattaforma DBaaS (Database-as-a-Service) basata su IA serverless. L'acquisizione riporta il consolidato prodotto DBaaS di SkySQL nel portafoglio MariaDB. SkySQL è stato inizialmente sviluppato da MariaDB e, da quando è stato scorporato come entità indipendente nel 2023, ha notevolmente ampliato la sua offerta di prodotti. L'acquisizione di SkySQL consente a MariaDB di soddisfare le aspettative dei clienti e del mercato in termini di maggiore flessibilità e scelta di distribuzione, compresa una gamma di offerte cloud autogestite e completamente gestite.


Fonte: Business Wire



