HCLTech e Thought Machine stringono una partnership per accelerare la trasformazione delle banche basata sul cloud e sull’IA

HCLTech, una delle principali imprese tecnologiche internazionali, oggi ha annunciato la sigla di una partnership a livello globale con Thought Machine, un pioniere della tecnologia del banking nativo...

Pubblicato il: 27/08/2025

LONDRA, NEW YORK e NOIDA, India: HCLTech, una delle principali imprese tecnologiche internazionali, oggi ha annunciato la sigla di una partnership a livello globale con Thought Machine, un pioniere della tecnologia del banking nativo sul cloud, volta ad accelerare l’ammodernamento delle banche in tutto il mondo. L’accordo mira a mettere in grado le banche di attuare una rapida transizione da strutture e sistemi legacy a organismi finanziari autonomi e intelligenti basati su tecnologie cloud e IA.

La piattaforma Thought Machine Vault – una tecnologia fondamentale di nuova generazione per pagamenti e altre attività bancarie – sarà al centro di questa trasformazione. Sostituendo l’infrastruttura obsoleta con l’architettura nativa sul cloud sviluppata da Vault, le banche possono automatizzare operazioni chiave, migliorare l’efficienza e offrire esperienze del cliente personalizzate.

