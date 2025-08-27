▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Chicago Atlantic offre un prestito a termine a un'azienda di progettazione e produzione di antenne ad alte prestazioni

Chicago Atlantic ha annunciato il proprio ruolo in qualità di unico organizzatore e agente amministrativo nel finanziamento di un prestito a termine garantito senior a favore di TrueRC Canada Inc. ("...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 27/08/2025

Business Wire

CHICAGO: Chicago Atlantic ha annunciato il proprio ruolo in qualità di unico organizzatore e agente amministrativo nel finanziamento di un prestito a termine garantito senior a favore di TrueRC Canada Inc. ("TrueRC"). Fondata da Hugo Chamberland nel 2014, TrueRC è in prima linea nell'ambito della progettazione e della produzione di antenne per droni.

"La reputazione di TrueRC si è sviluppata partendo dall'offerta di prodotti di alta qualità per hobbistica e applicazioni commerciali. Dagli entusiasti delle corse con droni fino a operatori UAS professionisti, le loro antenne sono diventate lo standard di riferimento in termini di prestazioni, durata e affidabilità", ha dichiarato David Enright, Partner & Head of Direct Lending presso Chicago Atlantic.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.