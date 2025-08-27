Chicago Atlantic offre un prestito a termine a un'azienda di progettazione e produzione di antenne ad alte prestazioni

CHICAGO: Chicago Atlantic ha annunciato il proprio ruolo in qualità di unico organizzatore e agente amministrativo nel finanziamento di un prestito a termine garantito senior a favore di TrueRC Canada Inc. ("TrueRC"). Fondata da Hugo Chamberland nel 2014, TrueRC è in prima linea nell'ambito della progettazione e della produzione di antenne per droni.

"La reputazione di TrueRC si è sviluppata partendo dall'offerta di prodotti di alta qualità per hobbistica e applicazioni commerciali. Dagli entusiasti delle corse con droni fino a operatori UAS professionisti, le loro antenne sono diventate lo standard di riferimento in termini di prestazioni, durata e affidabilità", ha dichiarato David Enright, Partner & Head of Direct Lending presso Chicago Atlantic.

Fonte: Business Wire