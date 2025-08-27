Boomi è stata nominata un Leader e ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria Strategia nel più recente report iPaaS preparato da una società di ricerca indipendente

Il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA riceve i massimi punteggi possibili in dieci criteri

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato di essere stata nominata un Leader nel report The Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025, in cui sono stati valutati i 10 vendor iPaaS più significativi; fra tutti i provider valutati, Boomi ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria Strategia.

Il report afferma che Boomi si è riorientata con un “forte focus sull’IA e sulle API”, “riceve un feedback molto positivo dai suoi partner” e mantiene “priorità chiare in relazione agli investimenti”. I clienti di riferimento sono stati colpiti dal livello degli investimenti effettuati da Boomi nei prodotti e dalla sua visione per il futuro,e guardano con fiducia all’opportunità di vedere Boomi mantenere le aspettative per quanto riguarda la road map relativa all’IA.

Fonte: Business Wire