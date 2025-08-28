▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

L'American Bureau of Shipping rilascia la classificazione completa per l'USV Surveyor per acque profonde di Saildrone

Saildrone, il leader globale nell'autonomia marittima, ha annunciato oggi che la sua serie Surveyor di veicoli di superficie senza equipaggio (USV) ha ottenuto la completa classificazione dall'America...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/08/2025

Business Wire

ALAMEDA, California: Saildrone, il leader globale nell'autonomia marittima, ha annunciato oggi che la sua serie Surveyor di veicoli di superficie senza equipaggio (USV) ha ottenuto la completa classificazione dall'American Bureau of Shipping (ABS). Questo traguardo si affianca a quello del Voyager, l'USV costiero e near-shore di Saildron, che ha ottenuto la classe ABS nel 2023.

Questo traguardo importante fissa un nuovo punto di riferimento globale per i sistemi senza equipaggio ed evidenzia la leadership di Saildrone nello sviluppo di veicoli USV completamente classificati e adatti alla navigazione in mare aperto.

Sebbene altre piattaforme abbiano ricevuto certificati o approvazioni provvisorie nell'ambito dei quadri normativi in evoluzione relativi alle imbarcazioni senza equipaggio, nessun altro USV o UUV aveva ancora ricevuto lo status di classificazione completa da una società di classificazione.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.