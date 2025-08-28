L'American Bureau of Shipping rilascia la classificazione completa per l'USV Surveyor per acque profonde di Saildrone

ALAMEDA, California: Saildrone, il leader globale nell'autonomia marittima, ha annunciato oggi che la sua serie Surveyor di veicoli di superficie senza equipaggio (USV) ha ottenuto la completa classificazione dall'American Bureau of Shipping (ABS). Questo traguardo si affianca a quello del Voyager, l'USV costiero e near-shore di Saildron, che ha ottenuto la classe ABS nel 2023.

Questo traguardo importante fissa un nuovo punto di riferimento globale per i sistemi senza equipaggio ed evidenzia la leadership di Saildrone nello sviluppo di veicoli USV completamente classificati e adatti alla navigazione in mare aperto.

Sebbene altre piattaforme abbiano ricevuto certificati o approvazioni provvisorie nell'ambito dei quadri normativi in evoluzione relativi alle imbarcazioni senza equipaggio, nessun altro USV o UUV aveva ancora ricevuto lo status di classificazione completa da una società di classificazione.

Fonte: Business Wire