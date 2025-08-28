▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Veridas nominata nella categoria Visionary nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per la verifica dell'identità

Veridas, società globale specializzata in identità digitale, è stata nominata nella categoria Visionary del Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per la verifica dell'identità, ribadendo la propria...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/08/2025

Business Wire

L'azienda è stata inserita nella ricerca Gartner come fornitore leader mondiale di soluzioni IDV, con uno stack completamente proprietario, accessibilità certificata e una strategia orientata all'identità digitale riutilizzabile e incentrata sull'utente.

BOSTON: Veridas, società globale specializzata in identità digitale, è stata nominata nella categoria Visionary del Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per la verifica dell'identità, ribadendo la propria posizione tra i principali rivenditori globali di soluzioni per la verifica dell'identità.

Fondata nel 2017 e operativa a livello globale, Veridas viene inclusa nel report come una delle società in più rapida crescita sul mercato. Gartner definisce come Visionaries i rivenditori che comprendono quale direzione sta prendendo il mercato o che hanno una strategia per cambiare le regole del mercato.

