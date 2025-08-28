Un nuovo studio condotto da NETSCOUT conferma che il DDoS continua a dominare il Digital Battlefield, destabilizzando l'infrastruttura critica

L'integrazione dell'AI, campagne persistenti di hacktivist, e attori a livello nazionale-statale strumentalizzano gli attacchi DDoS, creando rischi senza precedenti per le organizzazioni a livello globale

WESTFORD, Mass.: NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), oggi ha pubblicato il suo ultimo studio che illustra nei dettagli lo scenario degli attacchi Distributed Denial-of-Service (DDoS) in evoluzione. NETSCOUT ha monitorato più di 8 milioni di attacchi DDoS a livello mondiale nella prima metà del 2025, compresi oltre 3,2 milioni nell'EMEA. Gli attacchi DDoS si sono evoluti in armi di influenza geopolitica guidati con precisione in grado di destabilizzare infrastrutture critiche.

Gruppi di hacktivist come NoName057(16) hanno organizzato centinaia di attacchi coordinati ogni mese, mirando ai settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia e della difesa.

Fonte: Business Wire