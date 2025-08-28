MultiBank Group ha completato il primo programma di buyback and burn di $MBG, con l'eliminazione di 4,86 milioni di token dopo il raggiungimento di risultati finanziari record nel primo semestre del 2025

MultiBank Group, il più grande istituto mondiale di derivati finanziari, ha annunciato l'avvenuta esecuzione del suo programma di buyback e burn, con la rimozione permanente dalla circolazione di 4.8...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 28/08/2025
HONG KONG: MultiBank Group, il più grande istituto mondiale di derivati finanziari, ha annunciato l'avvenuta esecuzione del suo programma di buyback e burn, con la rimozione permanente dalla circolazione di 4.860.000 token $MBG.
Il traguardo si affianca ai risultati finanziari da record del Gruppo, con un fatturato del primo semestre del 2025 che ha raggiunto i 209 milioni di dollari e un fatturato medio giornaliero delle transazioni pari a 36 miliardi di dollari dall'evento di generazione dei token del 200 luglio.
Il programma di buyback e burn di $MBG sottolinea l'impegno di MultiBank Group a ricompensare la propria comunità rafforzando al contempo i fondamentali a lungo termine del token di utilità $MBG.
Fonte: Business Wire