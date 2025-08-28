▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Regula inserita da Gartner nel Quadrante Magico per la verifica dell'identità

Regula, sviluppatore globale di soluzioni per la verifica dell'identità (IDV) e di dispositivi forensi, è stata inserita nello studio 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Identity Verification. Seco...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/08/2025

Business Wire

RESTON, Virginia: Regula, sviluppatore globale di soluzioni per la verifica dell'identità (IDV) e di dispositivi forensi, è stata inserita nello studio 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Identity Verification. Secondo l'azienda, questo riconoscimento sottolinea sia le eccellenti capacità del software IDV di Regula, sia la propria capacità di rispondere alle attuali esigenze del mercato.

Gartner riconosce Regula come Attore di nicchia.

Regula si impone grazie alle capacità di gestione dati di ultima generazione. La sua completa soluzione IDV basata su Regula Document Reader SDK e su Regula Face SDK si integra perfettamente nell'infrastruttura del cliente, consentendo alle aziende di mantenere il controllo totale sull'ubicazione e sull'elaborazione dei dati ID e biometrici, un fattore fondamentale per le organizzazioni che operano in regioni o settori sottoposti a severi requisiti in termini di sicurezza dei dati.

Fonte: Business Wire



