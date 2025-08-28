▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Emtel offre un'esperienza clienti di nuova generazione grazie a Tecnotree

Tecnotree, un fornitore globale di sistemi di supporto digitale alle aziende (BSS), è lieta di annunciare il successo dell'implementazione di un ecosistema BSS totalmente integrato per Emtel, che seg...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 28/08/2025

Business Wire

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un fornitore globale di sistemi di supporto digitale alle aziende (BSS), è lieta di annunciare il successo dell'implementazione di un ecosistema BSS totalmente integrato per Emtel, che segna un notevole passo avanti nel coinvolgimento dei clienti, nelle vendite e nella fornitura di servizi.

La trasformazione comprende Customer Lifecycle Management, Product & Order Management, Inventory & POS, Self-Care e un Dealer Portal, tutti integration senza soluzione di continuità con il Convergent Billing System di Emtel. Realizzata con una solida gestione del flusso di lavoro e adattata agli specifici requisiti aziendali di Emtel, la soluzione consente agilità, efficienza e un approccio incentrato sul cliente.

Grazie a questa trasformazione, Emtel ha introdotto piattaforme digitali avanzate che semplificano le operazioni dei commercianti, facilitano i processi del point-of-sale e offrono una gestione clienti intelligente con informazioni in tempo reale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.