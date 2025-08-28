Emtel offre un'esperienza clienti di nuova generazione grazie a Tecnotree

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un fornitore globale di sistemi di supporto digitale alle aziende (BSS), è lieta di annunciare il successo dell'implementazione di un ecosistema BSS totalmente integrato per Emtel, che segna un notevole passo avanti nel coinvolgimento dei clienti, nelle vendite e nella fornitura di servizi.

La trasformazione comprende Customer Lifecycle Management, Product & Order Management, Inventory & POS, Self-Care e un Dealer Portal, tutti integration senza soluzione di continuità con il Convergent Billing System di Emtel. Realizzata con una solida gestione del flusso di lavoro e adattata agli specifici requisiti aziendali di Emtel, la soluzione consente agilità, efficienza e un approccio incentrato sul cliente.

Grazie a questa trasformazione, Emtel ha introdotto piattaforme digitali avanzate che semplificano le operazioni dei commercianti, facilitano i processi del point-of-sale e offrono una gestione clienti intelligente con informazioni in tempo reale.

Fonte: Business Wire