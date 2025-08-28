CG Semi presenta una delle prime strutture OSAT complete in India a Sanand, Gujarat

Per l'India questo è il primo passo verso la sovranità dei semiconduttori

SANAND, GUJARAT, India: CG Semi Private Limited (“CG Semi”), una controllata di CG Power e Industrial Solutions Limited (“CG Power”) (NSE: CGPOWER, BSE: 500093) e parte del Gruppo Murugappa, ha annunciato il lancio della sua prima struttura per Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT, Assemblaggio e test di circuiti integrati per conto di terzi) a Sanand, Gujarat. Con questo lancio, CG Semi diventa uno dei primi fornitori OSAT a servizio completo in India e offre soluzioni in tutte le tecnologie di imballaggio tradizionali e avanzate. Questo rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento delle capacità dei semiconduttori in India e nel sostegno dell'obiettivo del Paese di diventare indipendente servendo nel contempo anche i mercati globali.

Fonte: Business Wire