KEO World Inc. annuncia una business combination del suo programma Global Trade Card (GTC) con MAHA Capital

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/08/2025

MIAMI e STOCCOLMA: KEO World Inc., piattaforma fintech di infrastrutture e lending per i pagamenti B2B con credito integrato, ha ufficialmente sottoscritto un accordo vincolante per combinare la sua attività GTC con MAHA Capital AB, società d’investimenti quotata alla borsa Nasdaq Stockholm. L’operazione è concepita per rafforzare in modo significativo la base finanziaria di Keo e accelerarne l’espansione a livello globale.

MAHA apporterà oltre 120 milioni di dollari in asset liquidi e contanti, mentre gli investitori Keo contribuiranno con 35 milioni di dollari. Insieme, la società risultante disporrà di circa 155 milioni di dollari di capitali da destinare al programma GTC.

Fonte: Business Wire



