Lattice illustrerà la leadership nell'innovazione dell'IoT industriale e della sicurezza alla FPGAworld Conference 2025

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader dei programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima FPGAworld Conference 2025, che si terrà il 9 settembre 2025 i...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 29/08/2025
HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader dei programmabili a basso consumo, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima FPGAworld Conference 2025, che si terrà il 9 settembre 2025 in Svezia.
Nell'ambito del programma tecnico della conferenza, Lattice terrà presentazioni e ospiterà una rassegna dimostrativa incentrata sull'IoT industriale avanzato e sulla progettazione di sistemi sicuri basati su FPGA di Lattice.
La FPGAworld Conference è un forum internazionale per ricercatori, ingegneri, insegnanti, studenti e hacker. Copre tutti gli argomenti come complessi sistemi SoC di FPGA analoghi/digitali/di software, prodotti su base FPGA/ASIC, casi pedagogici e industriali, e molto altro.
Risorse di supporto
Informazioni su Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.
Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.
Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.
INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.
Fonte: Business Wire