Stonebranch nominata un Leader nel Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs)

Stonebranch riconosciuta per il secondo anno consecutivo nel Quadrant for Completeness of Vision and Ability to Execute (Quadrante per la completezza della visione e la capacità di esecuzione) dei Leader.

ALPHARETTA, Ga.: Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per l'organizzazione dei servizi e l'automazione, oggi ha annunciato di essere stata posizionata ancora una volta da Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs), il Quadrante magico per le piattaforme di coordinamento e automazione dei servizi, Universal Automation Center (UAC).1 La valutazione riflette la completezza della visione e la capacità di esecuzione di Stonebranch.

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come Leader per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Giuseppe Damiani, CEO di Stonebranch.

Fonte: Business Wire