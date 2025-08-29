▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Stonebranch nominata un Leader nel Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs)

Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per l'organizzazione dei servizi e l'automazione, oggi ha annunciato di essere stata posizionata ancora una volta da Gartner come Leader nel Magic Quadran...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 29/08/2025

Business Wire

Stonebranch riconosciuta per il secondo anno consecutivo nel Quadrant for Completeness of Vision and Ability to Execute (Quadrante per la completezza della visione e la capacità di esecuzione) dei Leader.

ALPHARETTA, Ga.: Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per l'organizzazione dei servizi e l'automazione, oggi ha annunciato di essere stata posizionata ancora una volta da Gartner come Leader nel Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs), il Quadrante magico per le piattaforme di coordinamento e automazione dei servizi, Universal Automation Center (UAC).1 La valutazione riflette la completezza della visione e la capacità di esecuzione di Stonebranch.

“Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come Leader per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Giuseppe Damiani, CEO di Stonebranch.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.