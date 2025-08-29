Andersen Consulting approfondisce le capacità di trasformazione aziendale con Fabric

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia la sua piattaforma attraverso un Contratto di collaborazione con Fabric, azienda di progettazione strategica che collabora con organizzazioni per integrare la catena di approvvigionamento della sostenibilità e l'innovazione incentrata sull'uomo nelle culture e nelle operazioni.

Fondata in Giappone nel 2021, Fabric collabora con società e marchi globali per collaborare alla creazione di modelli aziendali rigenerativi, strategie di marchio sostenibili e prodotti pronti per il futuro. Utilizzando metodi strategici di progettazione e di pensiero, l'azienda guida la trasformazione basata sulle informazioni nella catena di approvvigionamento, nel marchio e nelle risorse umane. Nota per il suo approccio sistemico e l'impegno nell'impatto sociale e ambientale, Fabric promuove anche iniziative di trasformazione digitale che integrano sostenibilità, capitale umano e intelligenza artificiale.

“Fabric esiste per aiutare le imprese a prosperare attraverso i rapporti rigenerativi con le persone, con la società e con i sistemi viventi connessi”, ha dichiarato James Hollow, fondatore e CEO di Fabric. “Andiamo oltre la consulenza tradizionale progettando la trasformazione attraverso le conoscenze, l'immaginazione e i valori. Questa collaborazione con Andersen Consulting amplifica la nostra capacità di lavorare con organizzazioni basate su mentalità simili che vedono la sostenibilità non solo come responsabilità ma anche come opportunità”.

“La metodologia di Fabric, incentrata sulla progettazione, radicata nel pensiero sistemico e nella strategia rigenerativa, aggiunge profondità alla nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La loro capacità di connettere finalità, marchio ed esperienza consente ai clienti non solo di adattarsi ai cambiamenti significativi, ma anche di promuoverli”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire