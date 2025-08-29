Transition Industries assegna a Techint E&C e Siemens Energy un contratto FEED per un impianto di elettrolizzatori da 210 MW per il progetto Pacifico Mexinol

HOUSTON: Transition Industries LLC, sviluppatore di impianti di metanolo e idrogeno a zero emissioni di carbonio su scala mondiale, ha assegnato a Siemens Energy e Techint Engineering & Construction un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) per un impianto di elettrolizzatori da circa 210 MW Elyzer P-300 nell'ambito del suo progetto da 6.130 MT al giorno di metanolo a contenuto di carbonio ultra basso Pacifico Mexinol a Sinaloa, Messico.

Lo studio FEED segna la prossima fase nella collaborazione in espansione tra le Transition Industries, Techint Engineering & Construction e Siemens Energy, che intendono utilizzare la loro tecnologia e i servizi all'avanguardia per garantire i massimi standard di efficienza e affidabilità nella produzione di idrogeno verde.

Fonte: Business Wire