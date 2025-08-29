Nippon Sanso Holdings Group armonizza il logo globale del brand con il lancio a livello mondiale del marchio "NIPPON SANSO"

TOKYO: Nippon Sanso Holdings Corporation (Presidente CEO: Toshihiko Hamada) unificherà il logo del marchio della sua attività globale nel settore dei gas industriali e implementerà il cambiamento in diverse fasi.

Finora il nostro gruppo ha gestito le attività nel settore dei gas industriali a livello mondiale utilizzando lo stesso simbolo del logo, adeguandosi a ogni regione. Per migliorare ulteriormente il riconoscimento e l'identificazione del nostro gruppo come un'unità singola per un ampio ventaglio di parti interessate, e per ottimizzare il valore aziendale e raggiungere una crescita sostenibile, abbiamo deciso di armonizzare il marchio delle nostre attività per gas industriali sotto il nome "NIPPON SANSO" e standardizzare il logo del marchio a livello globale.

Fonte: Business Wire