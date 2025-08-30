PubNub supporta le trasmissioni della storica Coppa del mondo per club FIFA 2025™ con DAZN e crea la più ampia esperienza virtuale per i tifosi a livello globale

L'infrastruttura in tempo reale offre un'esperienza interattiva fluida a milioni di spettatori in tutto il mondo

SAN FRANCISCO: PubNub, la piattaforma leader per le applicazioni interattive in tempo reale, ha annunciato la collaborazione con DAZN, la piattaforma mondiale leader nell'intrattenimento sportivo, mirata alla realizzazione di trasmissioni rivoluzionarie per la Coppa del mondo per club FIFA 2025™. È il primo campionato di calcio internazionale del settore maschile trasmesso in diretta e gratuitamente per i tifosi internazionali. Sfruttando l'infrastruttura in tempo reale di PubNub, DAZN ha offerto a milioni di appassionati di questo sport un'esperienza di visione globale interattiva che ha coperto 63 partite in 30 giorni.

Fonte: Business Wire