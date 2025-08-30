▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

PubNub supporta le trasmissioni della storica Coppa del mondo per club FIFA 2025™ con DAZN e crea la più ampia esperienza virtuale per i tifosi a livello globale

PubNub, la piattaforma leader per le applicazioni interattive in tempo reale, ha annunciato la collaborazione con DAZN, la piattaforma mondiale leader nell'intrattenimento sportivo, mirata alla realiz...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/08/2025

Business Wire

L'infrastruttura in tempo reale offre un'esperienza interattiva fluida a milioni di spettatori in tutto il mondo

SAN FRANCISCO: PubNub, la piattaforma leader per le applicazioni interattive in tempo reale, ha annunciato la collaborazione con DAZN, la piattaforma mondiale leader nell'intrattenimento sportivo, mirata alla realizzazione di trasmissioni rivoluzionarie per la Coppa del mondo per club FIFA 2025™. È il primo campionato di calcio internazionale del settore maschile trasmesso in diretta e gratuitamente per i tifosi internazionali. Sfruttando l'infrastruttura in tempo reale di PubNub, DAZN ha offerto a milioni di appassionati di questo sport un'esperienza di visione globale interattiva che ha coperto 63 partite in 30 giorni.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.